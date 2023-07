Incidente sulla A14, muore un 58enne pugliese

Incidente mortale, intorno alle 7.00 di sabato 1° luglio, nel tratto autostradale marchigiano della A14 Bologna-Taranto. A perdere la vita un 58enne di Bisceglie, ma residente a Lodi, seduto sul sedile accanto al figlio che guidava una Suzuki andata a sbattere violentemente contro il guardrail tra Ancona e Loreto, al chilometro 233 in direzione Pescara.

A bordo dell’auto anche la moglie del conducente e il loro bimbo di 7 mesi rimasto ferito. I genitori sono stati portati all’ospedale di Torrette in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Con loro viaggiava un cagnolino che sarebbe fuggito subito dopo l’incidente. La famiglia era partita nella notte dalla Lombardia ed era diretta in Puglia per trascorrere un periodo di vacanza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Porto San Giorgio e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Disagi alla viabilità. Ancora da chiarire le cause che hanno portato l’auto a finire fuori strada.

