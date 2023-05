Incidente sulla Bitetto – Binetto: muore 17enne

BINETTO – Un morto e tre feriti il bilancio: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in tarda serata sulla strada provinciale 1 tra Binetto e Bitetto, in provincia di Bari. Le quattro persone viaggiavano a bordo della stessa auto che per cause in fase di accertamento è finita fuori strada. La vittima aveva 17 anni.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp