Incidente Baragiano, Bardi: ‘Si è sfiorata la tragedia’

“Esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che questa mattina si è ribaltato all’altezza di Baragiano scalo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi dopo aver appreso la notizia dell’incidente in cui sono rimasti coinvolti circa quaranta passeggeri e che ha fatto registrare due feriti gravi. “Sono in costante contatto con il sindaco di Baragiano e con la struttura ospedaliera di Potenza per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti. Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione”.

