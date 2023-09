Incendio Iacovone: Polizia sequestra la Curva Sud

Una notte intera per domare le fiamme. Duro lavoro per i Vigili del Fuoco, incessantemente impegnati a circoscrivere e spegnere l’incendio che si è sviluppato nel settore ospiti di Curva Sud dello stadio Iacovone di Taranto, al termine del derby con il Foggia.

Nella mattinata di lunedì 4 settembre c’è stato il sopralluogo degli uomini della sezione scientifica della Polizia di Stato. Il settore è stato posto sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari. Già nella serata di domenica sono state avviate indagini per appurare le cause che hanno provocato il rogo ed eventuali responsabilità.

Intanto, i danni risultano ingenti ed è già iniziata la conta. Il fuoco ha avvolto in particolare il materiale accatastato sotto i gradoni della Sud: stando a quanto si è appreso, si trattava di rotoli di gomma per la realizzazione della pista di atletica del vicino campo scuola, impianto in fase di ristrutturazione.

Si attende adesso la perizia dei Vigili del Fuoco: manca soltanto l’ufficialità, ma appare scontato che sarà dichiarata l’inagibilità della Curva Sud e forse dell’intero stadio.

L’incendio avrebbe danneggiato anche i cavi di trasferimento dati dell’impianto di videosorveglianza. Non ci sarebbero stati altri danni, risultano solo in parte annerite alcune strutture della Tribuna Laterale.

In merito all’utilizzo dello stadio Iacovone per le prossime gare di campionato del Taranto e del Brindisi, per il match in programma domenica prossima il match gli adriatici e il Catania bisognerà attendere il completamento degli interventi di ripristino delle cose danneggiate in Tribuna Laterale e successivamente attendere il parere della commissione di vigilanza. Pertanto, Brindisi-Catania potrebbe essere a rischio.

Infine il perdurare dell’inagibilità della curva sud non pregiudica l’utilizzo dello stadio, poiché stando alle norme della Lega, per ospitare gare ufficiali sono sufficienti tre settori: e rimarrebbero Curva Nord, Tribuna e Gradinata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp