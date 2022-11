In fiamme bisarca carica di auto sul raccordo Sicignano-Potenza

Condividi su...

Una bisarca carica di auto si è incendiata questa sera sul raccordo autostradale sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada, due autobotti ed un carro schiuma per un totale di dodici unità. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso ed il raccordo autostradale è rimasto chiuso solo per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri e Anas.