BRINDISI – Pulizia e messa in sicurezza dell’area mercatale del quartiere Bozzano. A spiegarlo i residenti che hanno chiesto l’intervento della nostra emittente per mettere alla luce una serie di problematiche legate all’area dedicata principalmente ai generi alimentari presso viale Francia. Un area adiacente adibita a verde pubblico ma che spesso diventa oggetto di abbandono di rifiuti e di passeggio per i cani, oltre ad una recinzione in legno spesso rotta o assente che rappresenta anche un tema di sicurezza importante.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts