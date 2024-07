In coma dopo incidente in moto: festa per pagare cure mediche

Organizzare una festa in grande stile può fare la differenza. Come nel caso di “Si balla per Simone”, un evento di musica e intrattenimento che si terrà giovedì 1 agosto alle 20 al lido Bahia Beach di Molfetta, per raccogliere fondi a favore delle cure mediche di Simone Soprano, un 24enne tarantino paralizzato a causa di un incidente in moto avvenuto il 24 giugno 2021.

Quel tragico giorno il sogno di Simone di arruolarsi nel Battaglione San Marco si infranse: l’incidente gli causò un coma, fratture e lesioni multiple, e numerosi interventi chirurgici. Dopo un mese e mezzo in rianimazione, Simone fu colpito da una polmonite dovuta a un batterio ospedaliero.

Grazie al sostegno della prima edizione di “Si balla per Simone” dell’anno scorso, oggi Simone è ricoverato nel centro sanitario Foltra di Santiago de Compostela, in Spagna, dove riceve le migliori cure disponibili.

L’iniziativa è promossa da “Contasudinoi”, una onlus nata all’interno di Network Contacts di Molfetta con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per solidarietà e inclusione sociale. “Queste iniziative sono importanti perché veicolano i nostri valori: sapere di poter contare su persone pronte ad aiutarti è fondamentale per affrontare le sfide della vita” ha dichiarato Diletta Rosati, presidente della onlus, che recentemente ha anche promosso Molfetta All Inclusive, una tre giorni di eventi dedicati alla solidarietà senza barriere.

“Simone è uno di noi. Faremo di tutto perché possa affrontare con positività e dignità il percorso che gli si pone innanzi. Non ci fermeremo qui; vogliamo garantire a Simone il nostro supporto e sostegno” ha concluso Rosati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author