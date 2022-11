Condividi su...

Linkedin email

LECCE – La felicità per il ritorno sui banchi di scuola, il poter vivere appieno la vita da studente non solo con le lezioni ma anche con le relazioni che si creano, insomma un ritorno alla normalità che ragazzi, professori e dirigenti scolastici sperano continui, si respira questo clima negli istituti leccesi dopo i due anni di pandemia che avevano modificato anche il modo di far lezione e la scuola in sé.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts