Il pugliese Saulle oro col Team Italia ai Mondiali Special Olympics

Gianluigi Saulle di Capurso, unico Pugliese in gara e tesserato nella ASD Barium Bari, è un ragazzo autistico di 23 anni con l’hobby del modellismo e due grandi passioni: il cinema e, naturalmente, il bowling. Da otto anni frequenta le piste macinando strike su strike e a Berlino per la prima volta sta vivendo un’esperienza lontano da mamma Patrizia e papà Francesco.

“A Special Olympics vogliamo dire grazie per tutto quello che ha fatto e che continuerà a fare – dicono i genitori –. Chiedete, non abbiate paura o vergogna e, appena possibile, spingete i vostri ragazzi a praticare lo sport, qualsiasi sport per cui sono portati, perché è una valvola di sfogo fisica e mentale. Non sono pochi i bambini iperattivi o con disabilità che hanno fatto sognare con le loro imprese, Michael Phelps ne è un grande esempio.

A Berlino, nella giornata di sabato 1° luglio, è arrivata la prima medaglia d’oro del Team Italia ai Giochi Mondiali Special Olympics in corso a Berlino e non parla al singolare. I Fantastici Quattro che si sono aggiudicati il podio più alto nella disciplina del bowling a squadre sono Michela Sassone, Silvia Cabrini, Giulio Bocchetti, Gianluigi Saulle. La gioia delle due coppie di atleti è contagiosa e vincere insieme si rivela proprio una sensazione bellissima: una squadra, un sogno realizzato. E nello spirito Special Olympics fare le cose insieme è meglio: tutti per uno, uno per tutti. Ma conosciamo meglio questi atleti.

A completare la performance dell’atleta Saulle Gianluigi è arrivata anche una medaglia d’argento nella prova di singolo e un 6 ° posto nella prova di doppio. La missione di Special Olympics è quella di dare l’opportunità di allenarsi e gareggiare in una varietà di sport olimpici a bambini ed adulti con disabilità intellettive durante tutto il corso dell’anno.

Ciò consente loro di sviluppare ed accrescere il proprio benessere fisico, di dimostrare coraggio, sperimentare la gioia di partecipare in un clima di scambio continuo. Si mettono in campo le abilità, si stringono amicizie con altri Atleti, si vivono esperienze uniche assieme ai tecnici, ai volontari, ai propri familiari e a tutta la comunità.

Il nostro Paese è rappresentato da una Delegazione azzurra di determinati che partecipa all’evento nelle seguenti discipline sportive;

Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo.

La delegazione italiana è composta da 142 persone, tra cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati.

