Il Fasano torna dal Cilento con un punto e con un nuovo attaccante

Uno spacco di ben sei punti, il più grande della classifica al momento, separa la zona playoff dal sesto posto. Una casella, quella valida fondamentalmente per il nulla, occupata al momento da ben quattro formazioni appollaiate a quota 21: Paganese, Fidelis Andria, Gelbison e Fasano. I biancazzurri della Selva, primi in graduatoria fino ad un mese e mezzo fa, non sanno più vincere. Nelle ultime sette giornate, infatti, sono arrivati appena tre punti, figli di altrettanti pareggi maturati con Casarano, Martina e Santa Maria. Proprio in Cilento sarebbe dovuta arrivare la svolta, ma così non è stato. Anzi. Sebbene la ciurma di Luca Tiozzo sia riuscita a portarsi avanti nel parziale in Campania, la rimonta del Santa Maria è arrivata puntuale. A scongiurare il rischio di cadere in quella che sarebbe stata la quarta sconfitta consecutiva del proprio campionato, ci ha pensato il colpo di testa di Pambianchi. Il difensore classe ’89 non segnava da due anni esatti. L’ultima marcatura è infatti datata 12 dicembre 2021, in occasione del derby campano fra la Casertana, di cui era capitano, ed il Sorrento. Un digiuno di successi che mette ora il Fasano nelle condizioni di chiudere il 2023 con quanti più punti possibili. Domenica al Curlo ci sarà un Barletta altrettanto affamato, mentre nell’ultimo impegno dell’anno solare si dovrà far visita alla Paganese. Due scontri diretti da metà classifica che ci aiuteranno a comprendere per cosa realmente il Fasano lotterà nella seconda metà stagionale.

TESTA (ANCHE) AL CALCIOMERCATO

Il club è intanto al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luca Tiozzo. L’ultimo innesto vede protagonista il reparto avanzato. È infatti ufficiale l’ingaggio di Mattia Persano, centravanti classe ’96 nativo di Galatina. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lecce, Napoli e Bologna, Persano vanta 78 presenze e 14 reti fra le fila delle verie formazioni under 19. Nella stagione 2016/2017 esordisce in Serie C con la maglia del Lecce, prima di realizzare 10 gol in 81 presenze con addosso le maglie di Siracusa, Rieti, Turris e Vibonese. 61 apparizioni anche in Serie D, condite da 15 reti considerando i trascorsi con Luparense, Lupa Frascati, Arezzo e Santa Maria. Persano proviene proprio dal club cilentino, con cui in questo inizio di campionato ha messo all’attivo una marcatura in 11 presenze. Queste le sue prime parole da calciatore del Fasano: “Sono contento e carico di essere qui. Arrivo in una piazza con società importante che permettono di esprimerti al meglio su tutti i fronti. Appena ho saputo dell’interesse del Fasano non ho esitato prima di accettare”.

