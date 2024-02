Il Barletta apre a Dibenedetto, accesso alle carte entro il 16 febbraio

BARLETTA – Entro il 16 febbraio, Michele Dibenedetto avrà accesso a tutta la documentazione contabile del Barletta Calcio. Con un comunicato ufficiale, il club biancorosso annuncia i progressi nella trattativa con l’imprenditore barlettano, già main sponsor della società presieduta dal patron Mario Dimiccoli.

L’incontro tra i legali delle due parti, Michele Cianci per Dibenedetto e Francesco Piccolo per Dimiccoli, ha prodotto un passo in avanti. Entro venerdì della prossima settimana, il potenziale acquirente del Barletta potrà visionare le carte richieste nelle scorse settimane. A garantire l’accesso ai documenti, la PEC con cui Dibenedetto ha formulato la sua proposta di subentro in qualità di presidente dell’ASD: la mail certificata, inviata il 7 febbraio, chiedeva di poter ricevere un esito definitivo entro 24 ore, decisione che la proprietà biancorossa ha definito temporalmente incompatibile con la complessità delle valutazioni da fare.

Di contro, è stato garantito l’accesso alla documentazione entro il 16 febbraio, dando poi a Dibenedetto 20 giorni di tempo per approfondire il tutto e sottoporre i termini della proposta. Entro il ventesimo giorno dall’accesso alle carte, dunque, l’imprenditore barlettano dovrà presentare la sua richiesta di subentro nell’ASD in qualità di presidente. L’attuale direttivo, successivamente, avrà dieci giorni per valutare in maniera positiva o negativa la proposta di Dibenedetto, che nella conferenza stampa di martedì aveva annunciato un principio di collaborazione con Francesco Divittorio, già vicepresidente del Barletta e ulteriore potenziale acquirente. La trattativa, quindi, potrebbe trascinarsi fino a metà marzo, con i biancorossi nel frattempo costretti a risalire la china ed evitare la retrocessione in Eccellenza.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author