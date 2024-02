Virtus Francavilla, Neglia: “Volevo questo club, sento grande fiducia”

FRANCAVILLA F.NA – Samuele Neglia, attaccante della Virtus Francavilla, nel corso di Passione Biancazzurra in onda ogni mercoledì sera su Antenna Sud Extra, ha parlato così della trattativa che lo ha condotto alla Nuovarredo Arena: “Erano anni che si parlava di un mio arrivo alla Virtus, sono contento che la trattativa si sia concretizzata in questa finestra di mercato. A Cerignola, nonostante le scelte tecniche e le gerarchie erano ormai definite, il diesse Di Toro non voleva lasciarmi partire ma credevo fosse il momento giusto. Avevo bisogno di cambiare aria ed eccomi alla Virtus. Mi metto a totale disposizione del mister e della squadra, voglio aiutare i compagni a raggiungere la salvezza. Ruolo? In passato ho fatto anche la mezzala. Seconda punta o esterno, ripeto sono a disposizione del mister”.

Sulla sconfitta contro il Messina e il prossimo impegno: “È un peccato, non lo meritavamo soprattutto dopo la reazione da squadra vera quale siamo sullo 0-2. Ma adesso siamo concentrati per fare una grande prestazione contro il Giugliano, il nostro obiettivo è tornare ai tre punti, per forza. Personalmente sono contento dell’esordio e della fiducia che mi ha dato subito mister Occhiuzzi, ma è una fiducia che ho percepito subito anche alla prima telefonata del direttore sportivo”.

