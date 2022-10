Vittoria dal grandissimo valore oltre i due punti in palio per la Happy Casa Brindisi, capace di soffrire, rialzarsi e vincere al cospetto della Germani Brescia per la quarta giornata LBA. La squadra biancoazzurra rimane aggrappata alla partita per tutto l’arco dei quaranta minuti nonostante le folate ospiti che raggiungono il massimo vantaggio di +9 nella seconda parte dell’incontro trascinati prima da Petrucelli e poi da Caupain top scorer del match con 22 punti.

La capacità di assorbire i parziali e rimanere sempre in partita grazie all’apporto di tutti gli uomini a propria disposizione diventa la chiave di volta per la rimonta finale in chiave Happy Casa. Mascolo, Riismaa, Mezzanotte e Bayehe a comporre un quintetto quasi interamente italiano coadiuvato dall’MVP del match: Marcquise Reed autore di 19 punti e leader nel finale punto a punto. Le sue penetrazioni al ferro sono irrefrenabili per la difesa ospite e i due liberi del +1 a nove secondi dalla fine sugellano un risultato finalmente positivo nel corpo a corpo alla sirena.

Prossima partita al PalaPentassuglia in programma mercoledì 26 ottobre in Europe Cup contro gli estoni del Kalev/Cramo capolista del girone F; biglietti in vendita al NBB Store e online su Vivaticket.

HAPPY CASA BRINDISI–GERMANI BRESCIA 82-81 (23-27, 37-39, 56-65, 82-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 4 (0/2, 0/2, 3 r.), Burnell 6 (0/2, 2/4, 5 r,), Reed 19 (7/12, 3 r.), Bowman 13 (3/7, 2/9, 6 r.), Mascolo 8 (3/4, 6 r.), Mezzanotte 9 (2/5, 1/2, 3 r.), Riismaa 4 (1/1, 0/2, 3 r.), Bayehe 3 (1/3, 3 r.), Perkins 16 (4/7, 1/2, 5 r.), Vitucci ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 4 (0/1, 1/3, 4 r.), Massinburg 12 (3/7, 1/4, 4 r,), Della Valle 10 (2/6, 1/5, 3 r.), Caupain 22 (3/7, 5/6, 3 r.), Petrucelli 11 (4/5, 1/2, 1 r.), Cobbins 2 (1/3, 3 r.), Odiase 10 (4/6, 5 r.), Burns 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Cournooh 8 (1/4, 2/4, 2 r.), Moss (3 r.), Akele (3 r.), Tanfoglio ne. All.: Magro.

ARBITRI: Rossi – Bongiorni – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 22/32, Brescia 10/16. Perc. tiro: Brindisi 27/64 (6/21 da tre, ro 13, rd 28), Brescia 30/65 (11/25 da tre, ro 9, rd 25). Fallo tecnico: Petrucelli (BS) al 25’ (46-52).