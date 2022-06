ROMA – Importante e prestigioso incarico per il dott. Guido Aprea. Accogliendo la proposta del Ministro dell’Interno Lamorgese, è stato nominato Prefetto dall’Ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e destinato alla guida della Prefettura di Massa Carrara.

Il Prefetto Aprea, 56 anni, pugliese nato a Bari, già vice Prefetto di Brindisi, recentemente ha svolto le funzioni di Vicario del Prefettura di Lecce e segretario generale dell’Autorità Portuale di Brindisi, in precedenza è stato Commissario straordinario in numerosi comuni pugliesi (Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Francavilla Fontana, Monteroni, Presicce, Squinzano, Erchie e Tricase). Nella sua carriera è stato inoltre componente di alcune commissioni per l’aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti nei comuni di Modugno e Ginosa Marina.