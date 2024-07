Grottaglie si prepara per la 10a ‘Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the Road’

Il centro storico di Grottaglie, nel cuore del Tarantino, si prepara ad accogliere la decima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road”, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024 . Con i suoi vicoli bianchi – chiamati ‘nchiosce – e le dimore storiche dell’antico centro, la città delle ceramiche si trasformerà in un percorso gastronomico che celebra la ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni.

Undici chef prenderanno parte a questa grande kermesse enogastronomica, offrendo agli ospiti una varietà di prelibate ricette che interpretano la regina delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Dalle versioni più tradizionali alle opzioni senza glutine, i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con una vasta gamma di sapori unici.

L’edizione di quest’anno sarà resa ancora più memorabile grazie alla partecipazione dei cuochi che hanno preso parte alle edizioni precedenti. I talentuosi chef, tutti pugliesi, hanno dimostrato la loro straordinaria abilità e creatività culinaria su scala nazionale e internazionale. Accanto a nomi nuovi, saranno presenti quindi gli chef che negli anni hanno caratterizzato la manifestazione e che hanno avuto successo.

Tuttavia, ciò che renderà questa riunione così speciale è il loro profondo legame con l’evento stesso e con tutta l’atmosfera festosa che lo circonda.

Oltre alle eccellenti competenze culinarie, gli chef porteranno anche il loro affetto per questa celebrazione unica e per la vibrante comunità che la rende possibile. La loro presenza contribuirà a rendere l’esperienza di quest’anno ancora più coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Le cantine e i birrifici artigianali locali esalteranno ulteriormente l’esperienza culinaria, mentre due laboratori permetteranno ai partecipanti di imparare a preparare manualmente le orecchiette. In uno di questi laboratori ci sarà Nunzia Caputo, pastaia a Bari vecchia, famosa per le sue ‘inimitabili’ orecchiette fatte in casa. Grazie alla sua maestria, Nunzia è diventata non solo la cuoca più famosa di Bari, ma anche una celebrità sui social, sbarcando addirittura oltreoceano.

Dal capoluogo pugliese a Grottaglie, nei laboratori ci sarà anche zia Lella, Aurelia Arces, grottagliese doc, maestra nel mettere “le mani in pasta” e nel realizzare le orecchiette. I laboratori saranno aperti a persone di tutte le età, dai bambini ai grandi, per trasmettere questa antica arte della pasta fatta in casa.

Non mancheranno i momenti dedicati all’inclusione e alla solidarietà: ad Orecchiette nelle ‘nchiosce 2024 ci sarà anche “Orecchiette, la pasta che vorrei”, laboratorio di inclusione sociale di ragazzi autistici, attivo a Ostuni.

Artisti di strada, dj set e gruppi musicali garantiranno un’atmosfera vivace e divertente per tutta la durata dell’evento. Ci sarà la tradizionale postazione live di “Radiorecchiette” e le due serate saranno caratterizzate da un programma di eventi: il 6 agosto, si esibirà la Skanderground Band; il 7 agosto sarà sul palco Franco Cosa, con il suo “Franco Cosa show”. Il palco sarà allestito in piazza Regina Margherita.

Nella manifestazione, ci sarà anche un omaggio a Walter Chiari. Il grande artista di origini grottagliesi sarà ricordato dall’attore e regista Alfredo Traversa, con il suo “sarchiapone”. Altri spettacoli si terranno nelle ‘nchiosce, animate dai Pizzicati int’allu core e dagli Swing Jazzati.

Per i ticket delle degustazioni e delle bevande, in ogni postazione sarà disponibile il servizio di prevendita per evitare lunghe code e garantire una migliore fluidità nel percorso dell’evento. Il percorso gastronomico troverà spazio nelle ‘nchiosce, ma anche in antiche residenze e b&b presenti nel centro storico.

Sono previste tre aree parcheggio: zona industriale per chi arriva da Taranto e San Giorgio Jonico (con bus navetta gratuito); zona stadio per chi arriva da Brindisi-Francavilla Fontana (con bus navetta gratuito); palazzetto dello sport Campitelli per chi arriva da Martina Franca – Valle d’Itria (con bus navetta gratuito); zona cimitero per chi arriva da Montemesola-Crispiano (a piedi).

Dalle ore 19, si potrà accedere dagli ingressi: Castello, via Garibaldi, piazza Rossano, Sant’Antonio, via Vittorio Emanuele II.

“Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” è organizzato dall’associazione Le Idee non Mancano APS di Cosimo Sanarica ed è un progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con il patrocinio di Comune di Grottaglie, Gal Magna Grecia, Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche, Salento delle Murge, Pro loco Grottaglie, Dis Education e Asset Network APS.

Quest’anno l’evento vedrà anche la collaborazione del progetto internazionale Retrogusti – Food Tales, che curerà l’organizzazione di due talk, dibattiti con esperti sul mondo delle orecchiette.

Gli chef di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road” 2024 e i piatti:

Bea Acquaviva – Hostaria (Mola di Bari, Bari)

Orecchiette al pomodoro molese, capocollo martinese e fonduta di caciocavallo

Salvatore Carlucci – 20 d’Italia (Basiglio, Milano)

“A mia mamma…” orecchiette, crema di fave secche e cipolla e insalata d’uva

Maria C. D’Acunto – La luna nel pozzo (Grottaglie – Taranto)

Orecchiette allo sfusato amalfitano con pesto di fagiolini dell’orto della trattoria, con cacioricotta di capra ionica

Palma d’Onofrio – progetto Artemide

Orecchiette con saganaki di cozze (pomodori, vino bianco, succo di limone, feta, cipolla e peperoncino)

Alessio Greco – Braceria Barbanera (Mesagne, Brindisi)

Orecchiette con pomodorino arrosto, terra di olive, panna di mandorle, olio extravergine al basilico e granella di mandorle tostate

Cosimo Guarino – Four Seasons (Martina Franca, Taranto)

Orecchiette con tolica (cicerchia), pomodorini infornati, guanciale di maiale nero pugliese e zeste di lime

Paola Ortesta – La Cuccagna Giro di Vite (Crispiano, Taranto)

Orecchiette “all’acquasale”: tre pomodori, barattieri, cipolla rossa di Acquaviva, friggitelli, cacioricotta e pane croccante all’origano

Giuseppe Panebianco – Fragrante (Palo del Colle, Bari)

Orecchiette con ragout di polpo locale e polvere di tarallo

Antonella Ricciolo – responsabile regionale Lady Chef Puglia

Due proposte: orecchiette gluten free con cozze, pomodorini datterini gialli, stracciatella e menta; orecchiette gluten free con vellutata di cime alle acciughe con olio all’aglio nero

Domenico Castria – Il praedio della reale (Ginosa, Taranto)

Orecchiette con sugo di pomodoro paesano di Crispiano confit al rosmarino, melanzane a funghetto, uovo stracciato e cacioricotta di capra ionica

Lorenzo Lacriola – Tabula Rasa (Bari)

Orecchiette con caponata di verdura e lamelle di mandorla tostata.

