Governo, Raffaele Fitto rappresenta la Puglia

ROMA – Un solo Ministro pugliese nell’esecutivo di Giorgia Meloni. Si tratta dell’On. Raffaele Fitto, salentino di Maglie. Sarà lui a gestire l’importante Ministero degli Affari Europei, Politiche della coesione territoriale e il Pnrr, compito che si preannuncia delicato alla luce delle problematiche delineate dal momento geopolitico e con un conflitto in corso, in più la gestione delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alle elezioni dello scorso 25 settembre è stato eletto deputato con Fratelli d’Italia. È già stato Ministro della Repubblica nel 2008, agli Affari regionali nel quarto governo di Berlusconi.

Cinquantaquattro anni, ha alle spalle un’intensa carriera politica: Erodeputato, presidente della Regione Puglia, oltre all’incarico da Ministro. La sua carriera politica ha avuto inizio nella Democrazia Cristiana, poi con Forza Italia, quindi in Fratelli d’Italia. Nel 1999 è eletto parlamentare europeo con Forza Italia, dopo un anno si candida alla guida della Puglia, diventando il più giovane presidente di Regione della storia della Repubblica a soli 32 anni. Nel 2006 Fitto approda in Parlamento come deputato di Forza Italia.

Nel 2014 lascia Forza Italia e piu’ tardi avvia l’esperienza con Direzione Italia, infine la storia recente, con l’elezione al Parlamento Europeo nel 2019.