Governance Poll, Emiliano penultimo ma in risalita

Bari – Governance poll, Michele Emiliano penultimo ma in risalita nella classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei presidenti di Regione. Guidano il friulano Massimiliano Fedriga e il veneto Zaia. Tra i sindaci, miglior piazzamento pugliese per Giovanna Bruno di Andria. In attesa di Leccese e Poli Bortone.

