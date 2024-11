Golf, ecco i vincitori dell’Open di Città di Barletta

Si è conclusa domenica 3 novembre l’edizione 2024 dell’Open di Golf Pitch&Putt “Città di Barletta” con un bilancio più che positivo, confermando la costante crescita dell’evento sia a livello organizzativo che di partecipazione. Per due giorni, il fossato del Castello Svevo di Barletta si è trasformato in un autentico campo da golf, ospitando gare che hanno attirato giocatori da tutta la Puglia e oltre.

Sabato si è svolta la prima gara di precisione: Michele Sardella ha conquistato il primo posto tra gli uomini, mentre Lella Cristallo ha trionfato nella categoria femminile. Sardella ha inoltre vinto il premio “over all”. Anche nella gara di ieri, disputata su un percorso di 12 buche, Sardella e Cristallo si sono confermati vincitori rispettivamente nel maschile e nel femminile, con Sardella che ha nuovamente ottenuto il premio “over all”.

Circa trenta giocatori si sono alternati sul tappeto verde ai piedi del maniero federiciano. “La soddisfazione dei partecipanti è il riconoscimento più importante per noi, perché ci permette di crescere in autorevolezza”, ha commentato l’organizzatore del torneo, Enzo Ormas di Ad Sport. La presenza del presidente nazionale e internazionale di Pitch&Putt, Carlo Farioli, ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento, che dal prossimo anno entrerà nel calendario internazionale, attirando concorrenti da tutta Europa.

L’edizione 2025 potrebbe diventare un vero open internazionale e anticipare al terzo weekend di ottobre per favorire una maggiore partecipazione. “Siamo pronti per il salto di qualità – hanno dichiarato Marco Bruno e Paolo De Fazio della Bat Fly Golf, società organizzatrice -. L’Open di quest’anno ha visto un incremento di giocatori, ha dato visibilità al golf nel nostro territorio e ha attirato anche curiosi e turisti, dimostrando l’importanza di questo evento per la città”.

