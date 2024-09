Gli ex Santoro e Stauciuc puniscono il Brindisi. Il Gravina vince 2 a 0

Il Brindisi esce sconfitto per 2-0 dal confronto con il Gravina giocato sul neutro di Matera, punito da due goal degli ex:Santoro e Stauciuc. La gara con la squadra di mister Tiozzo per il Brindisi ha il sapore di un nuovo inizio e di fatto è così : nuovo allenatore e tre nuovi volti: Hernaiz, Viti e Bottalico. Il primo resta in panchina , gli altri due Ragno li manda in campo dal primo minuto.

E’ il Gravina a fare la partita e fa tremare la retroguardia biancazzurra al 9’ con Santoro che va in goal, ma il direttore di gara annulla per fuori gioco.

Al 24’ Gravina ancora pericoloso con Santoro che colpisce la sfera di testa ma non centra lo specchio della porta grazie alla deviazione dell’estremo difensore biancazzurro. Per vedere un’azione pericolosa del Brindisi si deve attendere il 41’ con Bottalico che con una conclusione dal limite colpisce traversa. Il Brindisi sembra a questo punto prendere fiducia e trova idee e gioco negli ultimi minuti. Si va al riposo con le squadre sullo 0-0.

I biancazzurri tornano in campo per la ripresa con lo stesso piglio con cui avevano chiuso la prima frazione. Al 5’ vanno vicini alla rete con Mokulu la cui conclusione termina di poco fuori . Al 21’ esordio per Hernaiz che prende il posto di Dellino. Il Gravina nel momento migliore del Brindisi al termine di un’azione insistita trova la rete al 25’ con Santoro che di testa batte Milan. Il Brindisi reagisce subito con Hernaiz ma il portiere di casa è attento. Poi però il Gravina riprende campo mentre il Brindisi ha difficoltà in fase difensiva ed è costretto spesso a salvarsi in corner. I padroni di casa trovano la rete del raddoppio al 91 con Stauciuc. Il Brindisi resta a -11 e mister Ragno ha ancora tanto da lavorare.

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts