Strambelli all’ultimo secondo, Barletta-Novoli 2-1

BARLETTA – I tre punti più sudati delle prime settimane per il Barletta, che batte 2-1 il Novoli con una doppietta di Strambelli in rimonta. Inutile il vantaggio salentino con Diaz, il dieci biancorosso la ribalta su rigore e con un piattone all’ultimo istante. Doppio giallo proprio a Strambelli a fine gara, dopo essersi tolto la maglia in occasione del gol partita.

