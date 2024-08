Gli esponenti di Forza Italia in visita presso la Casa Circondariale di Trani

E’ partito da Trani il calendario di visite agli istituti penitenziari degli esponenti azzurri pugliesi. Forza Italia infatti nelle prossime settimane effettuerà dei sopralluoghi nelle strutture, insieme agli esponenti di primo piano del partito, per incontrare operatori, detenuti e giudici di sorveglianza e avere piena contezza di una situazione che gli stessi definiscono “nota e allarmante, che spesso non garantisce la funzione rieducativa della pena e determina condizioni di lavoro delicatissime per gli operatori.”

