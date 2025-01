Giustizia, Sisto: “Autonomia e indipendenza non si toccano, il resto sono fantasmi”

Bari – Non si placano le polemiche, dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario e la mobilitazione dell’Anm su riforma della giustizia e separazione delle carriere. Ecco l’intervento integrale del viceministro, Francesco Paolo Sisto, nell’aula della Corte d’Appello del capoluogo. Durante la stessa cerimonia, Sisto ha ricevuto dal segretario di AreaDg Giovanni Zaccaro dei dadi in segno di protesta per il sorteggio dei componenti del Csm: “Episodio molto sgradevole”, ha commentato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author