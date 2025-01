Giustizia, Vendola: “Con la riforma si ritorna all’Ottocento”

Bari – Non si ferma il muro contro muro sulla riforma della giustizia: “Si torna all’800 e al doppio codice, per i briganti e per i galantuomini”: tuona l’ex governatore e presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola. Il centrodestra si difende: “Nessun processo alle intenzioni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author