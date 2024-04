Girone H, il giudice sportivo: ecco le decisioni dopo la 31a giornata

(di Roberto Chito) Nelle ultime, il Giudice Sportivo ha pubblicato le decisioni dopo l’ultima giornata di campionato.

Ammende a società

€ 500 al Matera: perché propri tifosi hanno introdotto 5 fumogeni nel settore loro riservato.

€ 500 alla Palmese: per persona non riconosciuta ma riconducibile alla società, ha rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara.

€ 200 al Barletta: perché propri tifosi hanno introdotto 2 fumogeni nel settore loro riservato.

Inibizioni fino al 24-04-2024

Perrella (Palmese): per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro.

Squalifiche allenatori

2 giornate: Grimaldi (Palmese): per proteste verso l’arbitro e per non aver abbandonato il terreno di gioco dopo l’espulsione.

1 giornata: Carrieri (Fasano): per proteste verso l’arbitro.

Squalifiche giocatori:

1 giornata: Giacobbe (Manfredonia), Cajazzo e Cardore (Rotonda), Kosovan (Gelbison), Zugaro (Bitonto), Manzo (Palmese), Cipolletta (Matera)

