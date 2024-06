Giovane armato e barricato in casa a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia (BAT) – Un uomo di 23 anni si è barricato in casa, armato di pistola, nel primo pomeriggio di venerdì 28 giugno a Margherita di Savoia. Inizialmente, aveva preso in ostaggio il padre e la sorella, che poi ha rilasciato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri (che stanno cercando di dissuadere l’uomo), i Vigili del Fuoco e il personale del 118 con un’ambulanza. Le autorità sanitarie hanno disposto un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per il giovane.

