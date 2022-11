Gioia Monopoli: ai biancoverdi il derby del Veneziani contro la Virtus Francavilla

Condividi su...

MONOPOLI – Va al Monopoli il derby pugliese della 15^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: al Veneziani i biancoverdi superano per 1-0 la Virtus Francavilla e tornano a sorridere dopo un periodo complicato.

Pancaro conferma il consueto 3-5-2 e getta nella mischia dal primo minuto Dibenedetto sulla corsia laterale di sinistra, Calabro risponde con un 4-3-3 con Cisco e Maiorino schierati al fianco di Patierno. In cronaca. La prima occasione è di marca monopolitana: al minuto 12 Starita riceve un buon pallone da sinistra e calcia rasoterra piazzando il pallone che termina di poco a lato. Tra il minuto 19 e il minuto 21 la reazione veemente degli ospiti, pericolosi prima con Cisco e poi con Patierno, entrambi lanciati a tu per tu con Vettorel ed entrambi da lui neutralizzati in qualche modo. Diluvia al Veneziani e a risentirne è inevitabilmente lo spettacolo.

Si arriva così, tra tanti falli e altrettante interruzioni di gioco, direttamente alla seconda metà della seconda frazione, lì dove a far la differenza sono i cambi di mister Pancaro. Innanzitutto è Manzari a provarci due volte tra il minuto 70 e il minuto 74 rispettivamente con una conclusione dalla distanza che esaurisce la sua corsa sul fondo e con un colpo di testa in tap-in di poco a lato dopo smanacciata di Avella. Sono le prove generali del gol del vantaggio, quello che decide l’incontro, messo a segno da un altro subentrato, Falbo, abile a insaccare con la testa al centro dell’area un bellissimo cross arrivato dalla destra. La reazione degli imperiali è tutta in un calcio di punizione magistrale di Maiorino, di qualche centimetro alto sopra la traversa di Vettorel. E’ questo l’ultimo sussulto di una gara che finisce così dopo quattro minuti di recupero. Gioia Monopoli, rabbia Virtus: i biancoverdi salgono a quota 21 e agganciano la settima posizione in classifica, i biancoazzurri restano a 16 e precipitano addirittura in zona playout.