Giochi, ristrutturate otto palestre di scuole tarantine

TARANTO – Gli atleti impegnati nei Giochi del Mediterraneo di Taranto potranno allenarsi nelle palestre scolastiche del territorio ionico. Il Comitato organizzatore, presieduto dal Commissario Massimo Ferrarese, alla presenza del Vice Presidente Michele Pelillo e del direttore generale Carlo Molfetta, ha stanziato circa sei milioni di euro per la ristrutturazione di otto palestre di altrettanti istituti superiori: Maria Pia, Liside, Amaldi di Statte, Battaglini-Pitagora, Aristosseno, Cabrini, Fermi e Pacinotti. I tecnici della struttura commissariale hanno già effettuato il sopralluogo, ed i lavori avranno inizio presumibilmente durante il periodo estivo. Il Comitato direttivo, inoltre, hanno individuato le tre figure che avranno il ruolo di “capiarea” si tratta di Giuseppe Di Palo, di Napoli, per lo sport, Tania Zuric di Roma, per le relazioni internazionali e Cristina Papini di Milano per il Marketing.

Infine il comitato ha approvato l’avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone: due amministrativi, due contabili e un traduttore.

Intanto potrebbero essere consegnati tra una decina di giorni i progetti delle tre più importanti strutture da realizzare: lo stadio Iacovone, la piscina olimpionica e il palazzetto Ricciardi.

