Giochi Mediterraneo, Stadio del nuoto: 15 ottobre consegna delle aree

TARANTO – Questo pomeriggio il Commissario Straordinario per l’attuazione del XX Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, in qualità di Stazione Appaltante, con i tecnici della struttura commissariale, ha incontrato l’impresa FERRARO S.p.a. di Roma, aggiudicataria dell’appalto integrato delle opere del nuovo STADIO DEL NUOTO, opera bandiera dei GdM. Nel corso dell’incontro, è stato effettuato un sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori. Lunedì 15 ottobre 2024 sarà ufficialmente avviato il servizio di progettazione esecutiva con relativa consegna delle aree. L’impresa, quindi i progettisti, hanno tempo 27 giorni per completare il progetto esecutivo; nello stesso frangente l’impresa inizierà ad espletare l’attività di bonifica degli ordigbi bellici e la preparazione delle aree di cantiere.

