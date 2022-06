Ginosa, ancora sangue sulle strade del tarantino

GINOSA – Una giovane donna di 25 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Sud di Ginosa. La vittima viaggiava in sella ad una motocicletta, che per cause da accertare, si è scontrata contro un’auto, una Mercedes. Sulla moto c’era anche un giovane di 26 anni, soccorso e trasportato con un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale SS Annunziata di Taranto dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Guarirà in ieci giorni la persona che si trovava alla guida della Mercedes. Gli agenti della Polizia Locale di Ginosa ed i Carabinieri, intervenuti sul posto sono al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro.