Gestione emergenza caldo: piano e misure dell’ASM di Matera

In risposta alle recenti dichiarazioni del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL di Matera riguardanti la gestione dell’emergenza calore, l’Azienda Sanitaria Locale (ASM) di Matera desidera fornire un chiarimento ufficiale riguardo alle misure adottate per affrontare gli effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica durante l’estate 2024.

L’ASM ha attivato, per la prima volta, un Piano Aziendale per la Prevenzione e Sorveglianza degli Effetti delle Ondate di Calore sulla Salute, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la risposta alle emergenze legate alle elevate temperature. Questo piano si allinea pienamente con le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e include le seguenti misure.

Codice Calore e Percorsi Assistenziali Preferenziali: Sono stati attivati nei Pronto Soccorso di Matera e Policoro i percorsi assistenziali previsti dal Codice Calore, che garantiscono percorsi assistenziali specifici, prioritari e differenziati per le emergenze legate alle ondate di calore. Tali misure sono state concepite per garantire una risposta sanitaria rapida ed efficace, in particolare per i soggetti vulnerabili; Estensione dell’Orario delle UCA e Potenziamento della Guardia Medica Turistica: Gli ambulatori territoriali delle UCA saranno operativi sette giorni su sette, con un orario esteso a dodici ore giornaliere.

Analogamente, le Guardie Mediche Turistiche saranno disponibili tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Tali disposizioni sono finalizzate a garantire una copertura continua e adeguata durante il periodo estivo, assicurare un’efficace assistenza domiciliare e ridurre il ricorso non necessario ai Pronto Soccorso, contribuendo così alla gestione ottimale delle emergenze sanitarie estive; Campagna di Sensibilizzazione: L’ASM sta promuovendo la campagna di sensibilizzazione “Proteggiamoci dal caldo”, organizzata dal Ministero della Salute, attraverso i suoi canali ufficiali.

Questa campagna ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sulle precauzioni da adottare durante le ondate di calore, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili; Numero di Pubblica Utilità: Il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500, per fornire assistenza e indicazioni su come affrontare le ondate di calore e per informare sui servizi socio-sanitari disponibili a livello nazionale.

In aggiunta, l’ASM ha attivato la casella di posta elettronica aziendale dedicata ondate.calore@asmbasilicata.it ovvero al numero aziendale dedicato 0835 253 745, attivo sino al 30 settembre 2024, nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00, al fine di implementare le attività in materia di sorveglianza attiva ed Health Literacy, oltre che di interventi di prevenzione sanitaria e proactive follow-up, al fine di affrontare eventuali emergenze sanitarie correlate agli effetti del caldo sulla salute, tutelando in particolare la popolazione più vulnerabile.

In merito alle osservazioni sollevate dal Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, l’ASM desidera sottolineare che tutte le azioni e i piani sono stati attuati con la massima attenzione e conformità alle direttive ministeriali e regionali, per la prima volta a valenza regionale. L’azienda si impegna a garantire un’assistenza sanitaria equa, rispondendo efficacemente alle esigenze della popolazione, in particolare durante situazioni di emergenza climatica.

Il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo, riafferma l’impegno dell’azienda a migliorare costantemente la qualità dei servizi e a garantire una risposta adeguata alle emergenze sanitarie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author