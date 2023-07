GdF Bari sequestra oltre 570mila euro a una società di Altamura

I Finanzieri di Altamura hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Roma, per un ammontare complessivo di oltre 570mila euro.

Il provvedimento giunge al termine di un’attività di indagine, coordinata dalla Procura Europea di Roma, nei confronti di un italiano e di una società beneficiaria di un finanziamento comunitario per la fornitura e distribuzione di latte, prodotti lattiero-caseari e accompagnamento per gli istituti scolastici di primo grado italiani.

Nel caso specifico, la mandataria, per ottenere indebitamente il contributo europeo, ha fittiziamente palesato il pagamento delle fatture nei confronti di una delle società dello stesso gruppo.

I militari della Guardia di Finanza hanno svolto complesse attività investigative approfondendo i rapporti economici: dai conti correnti bancari sono emerse evidenti discrasie. Nessuna fattura è risultata realmente pagata.

Nel caso di specie è risultato evidente come la mandataria abbia posto in essere artifici e raggiri, annotando in contabilità false attestazioni di pagamento per fatture emesse e modificando artatamente gli estratti di conto corrente nella causale e negli importi.

