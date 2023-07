Taranto: Spacciava nonostante fosse ai domiciliari, arrestato

La Polizia ha arrestato un uomo di 39 anni per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.

I Falchi della Squadra Mobile, durante i quotidiani servizi di controllo a persone sottoposte a misure di sicurezza e cautelari, hanno notato uno strano movimento di giovani, noti tossicodipendenti, all’interno dell’abitazione del 39enne, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico perché già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sospettando che all’interno dell’abitazione fosse stata allestita una fiorente attività di spaccio, i poliziotti si sono appostati per monitorare la zona, notando un notevole via vai di persone soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Per dar riscontro ai propri sospetti, i Falchi hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare del sospettato.

Al momento della perquisizione era presente anche la compagna del 39enne, che spontaneamente ha consegnato un involucro contenente 11 grammi di cocaina e altre quattro dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte per lo spaccio, nascoste nella sua biancheria intima.

All’interno dell’appartamento, invece, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio magazzino per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione perfettamente funzionante, una lametta in acciaio utilizzata per il taglio delle dosi, intrisa di presunta sostanza stupefacente, e due rotoli di buste di cellophane di colore celeste per confezionare le dosi.

Nella camera da letto, in un cassetto del comò, rinvenuti 2.650 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita, e una cartuccia per pistola cal. 7,65.

Tutto il materiale è stato sequestrato, l’uomo è stato arrestato, condotto nel carcere di Taranto e deferito per il possesso della cartuccia detenuta illegalmente. La donna, incensurata, è stata deferita per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

