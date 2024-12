Gdf, a bando nuovi 1634 posti per allievi finanzieri

BARI – Anche quest’anno sono stati messi a bando n. 1.634 posti (n. 1.420 Allievi Finanzieri del contingente ordinario e n. 214 Allievi Finanzieri del contingente di mare) per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano, al momento di presentazione della domanda di

partecipazione, compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, il giorno di compimento del 26° anno, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata (Vfp1 e Vfp4) delle Forze armate; del 25° anno, se concorrenti per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale delle Forze armate; del 24° anno, se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Si partecipa al concorso attraverso la presentazione di una istanza di partecipazione al concorso che dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo

“https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12 del 20 dicembre 2024.

