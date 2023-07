Garanzia Giovani incontra la Puglia, a Taranto la terza tappa del roadshow promosso dalla Regione Puglia

A Taranto la terza tappa del roadshow Garanzia Giovani incontra la Puglia. Appuntamento giovedì 6 luglio, dalle 17.30 alle 20.00, Afo6 presso Spazioporto, in via Niceforo Foca 28, Porta Napoli.

Orientamento specialistico o di II livello, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra-curriculare anche in mobilità geografica, sono le attività previste e presentate già nelle tappe di Brindisi e Foggia, durante le quali sono stati analizzati i risultati raggiunti dalla Misura nella prima fase, attraverso le testimonianze dirette delle ATS presenti sul territorio e dei giovani under 35 coinvolti nei percorsi.

Con il terzo appuntamento a Taranto si continuerà dunque a parlare di formazione “intelligente”, quella sulla quale sta puntando la Regione Puglia, mettendo in campo misure e progetti che possano agevolare l’orientamento e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non interventi una tantum, ma azioni collegate e continuative che possano innalzare il livello di occupabilità di chi, compiuto il ciclo formativo, è pronto ad entrare nel mondo del lavoro.In apertura dei lavori, il confronto sul tema “Garanzia Giovani in Puglia, stato dell’arte e prospettive future” sarà l’occasione per introdurre l’argomento e per fare il punto della situazione sulle finalità, sulle opportunità per i giovani pugliesi, sugli obiettivi centrati e su quelli da raggiungere con le attività in programma, che comprendono – tra le altre – orientamento, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro e tirocini. Al confronto parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, la dirigente della Sezione Formazione della Regione Puglia, Monica Calzetta, la consigliera del presidente per le Politiche Integrate Formazione Occupazione e Cittadinanza Attiva, già direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri. Presenti anche enti, istituti formativi e dei servizi al lavoro che fanno parte delle cosiddette ATS, cioè le Associazioni Temporanee di Scopo del programma che illustreranno le opportunità destinate ai giovani e alle aziende che parteciperanno all’iniziativa.Ospite della serata sarà il tarantino Nicola Sammarco, story artist, director, comics author e CEO di Nasse Animation Studio. A conclusione dell’iniziativa i presenti parteciperanno ad un aperitivo di networking.

Tutte le informazioni sul programma Garanzia Giovani in Puglia sono disponibili su https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp