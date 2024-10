Gallipoli: uomo a processo per tentato revenge porn e maltrattamenti

Il giudice per le indagini preliminari di Lecce, Angelo Zizzari, ha rinviato a giudizio un uomo di 48 anni, originario di Gallipoli, accusato di tentato revenge porn e maltrattamenti in famiglia.

L’imputato avrebbe minacciato la sua ex moglie, che lo aveva lasciato, di diffondere foto e video intimi. Gli eventi risalgono a marzo 2020, quando l’uomo cominciò a sospettare dell’infedeltà della donna e a dubitare della paternità del bambino che la stessa portava in grembo.

Nel corso degli anni, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti intimidatori, anche nei confronti dell’attuale compagno della sua ex. Le intimidazioni sarebbero culminate lo scorso gennaio in un’aggressione fisica, durante la quale l’uomo avrebbe colpito la donna con calci e pugni, causandole ferite guaribili in 15 giorni. Il processo avrà inizio il prossimo 5 febbraio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author