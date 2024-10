Gallipoli ospita la XII Settimana della Cultura del Mare

Torna anche quest’anno a Gallipoli la “Settimana della Cultura del Mare”, giunta alla sua dodicesima edizione. Organizzata dall’Associazione Puglia&Mare con il sostegno del Comune di Gallipoli e in collaborazione con l’Università del Salento, l’evento si terrà dal 26 al 31 ottobre.

L’obiettivo principale della manifestazione è promuovere la cultura marittima e la sostenibilità ambientale, sensibilizzando all’uso consapevole delle risorse marine. Il mare viene celebrato non solo come risorsa economica, ma anche come elemento culturale e storico, da sempre al centro dell’identità salentina.

Tra gli eventi in programma, workshop sull’agenda ONU 2030, esposizioni artistiche, show cooking e proiezioni cinematografiche, con un focus speciale quest’anno sulla salute del mare e i suoi impatti sull’economia. Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che “il legame tra Gallipoli e il mare è inscindibile, e questo evento ne celebra ogni aspetto”.

La Settimana della Cultura del Mare si concluderà il 31 ottobre con la consegna del Premio “Vela Latina” e una serata di musica e danza al Castello Angioino. L’intera manifestazione rappresenta un’occasione di dialogo, riflessione e promozione del territorio, rivolta sia agli abitanti che ai visitatori, e si inserisce come un appuntamento fondamentale nella programmazione culturale della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author