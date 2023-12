Gallipoli, manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato

Proseguire negli interventi di manutenzione straordinaria delle strade interne del centro urbano, mediante la scarifica del manto di usura esistente, logorato ed il riposizionamento di nuovo asfalto.

È questa la volontà della giunta comunale di Gallipoli, che giovedì scorso ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo riguardante gli Interventi di manutenzione di alcune strade cittadine.

I lavori, per un importo complessivo di € 500.000,00, sono interamente finanziati in seguito ad uno stanziamento previsto in bilancio, ed interesseranno circa diciotto arterie del sistema viario gallipolino, situate nel centro abitato e nei pressi dei lidi, per un totale di cinque zone d’intervento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp