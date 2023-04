Gallipoli: Fiamme danneggiano noto ristorante, sospetto dolo

Un incendio, sulle cui cause sono in corso indagini, è divampato nella notte in uno dei ristoranti più frequentati di Gallipoli, ‘Lo Scoglio delle Sirene’, sulla Riviera Nazario Sauro. I danni sono ingenti.

Le fiamme hanno distrutto il gazebo esterno, tavoli, sedie e si sono propagate all’interno. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia di Gallipoli e scientifica.

Si sta cercando di capire se il rogo sia stato originato da un corto circuito, ma è forte il sospetto che la matrice possa essere dolosa. Il ristorante aveva funzionato regolarmente ieri sera.

Condividi su...



Linkedin

email