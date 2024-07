Gallipoli: ‘Ecco perché non abbiamo presentato domanda ripescaggio’

Vincenzo Carrozza, presidente del Gallipoli, ha spiegato, attraverso una nota, che il parteciperà al Ccampionato di Eccellenza Pugliese decidendo di non presentare domanda di ripescaggio in Serie D. La volontà è quella di ricostruire la squadra con figure professionali e una solida struttura societaria, per garantire un futuro basato su fondamenta stabili.

Negli ultimi tre anni, la squadra ha vissuto momenti intensi, dalla vittoria nel campionato di Promozione all’ascesa in Eccellenza, fino alla partecipazione in Serie D nella scorsa stagione, dove avrebbe meritato un esito migliore. Ora è tempo di ripartire uniti e sostenere i nostri colori, consapevoli che solo grazie al supporto dei tifosi potremo tornare a scrivere pagine importanti nella storia calcistica della nostra città. La società invita tutti a restare vicini alla squadra. Inoltre, si sta già lavorando per pianificare al meglio la stagione imminente, con l’annuncio dello staff dirigenziale e tecnico previsto nei prossimi giorni.

Giuseppe Branà: nuovo allenatore

Giuseppe Branà, nato nel 1981, è il nuovo allenatore del Gallipoli Calcio. Con una comprovata esperienza nei campionati dilettantistici, Branà ha iniziato la sua carriera nel Leverano, allenando poi Tricase, Maglie e Virtus Matino, con cui ha vinto il campionato di Promozione e i playoff di Eccellenza, arrivando fino alla Serie D. Nelle ultime due stagioni ha allenato Manduria e Molfetta.

Alessandro Scialpi: Ritorno a Casa

Alessandro Scialpi, classe 1992, centrocampista e orgoglio gallipolino, continua la sua avventura con il Gallipoli. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, ha esordito tra i professionisti con il Varese e ha vestito le maglie di Carpi, Como, Melfi, Venezia, Martina Franca, Gragnano, Gallipoli, Barletta, Molfetta e Nardò. Ha anche rappresentato l’Italia nei settori giovanili, condividendo il campo con giocatori come Perin ed El Shaarawy. “Non ho avuto un attimo di esitazione a continuare la mia avventura qui a casa mia,” afferma Scialpi. “Sono entusiasta del nuovo progetto e ho voglia di riscatto per questa piazza che merita palcoscenici importanti. Chiedo ai nostri splendidi tifosi di starci vicini e supportarci in ogni momento, perché sarà un campionato difficile con molte squadre attrezzate. Daremo tutto per questi colori.”

Gallipoli Calcio si prepara dunque a una nuova stagione con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia.

