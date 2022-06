I poliziotti del Commissariato di Galatina hanno denunciato in stato di libertà due persone note alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nelle fattispecie eroina e cocaina, già suddivise in dosi.

Il primo ad essere denunciato è stato un 43enne già tratto in arresto nel mese di aprile per reati della stessa natura. A conclusione di una perquisizione personale nel corso della quale sono state rinvenute, nella tasca dei pantaloni, 4 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre alla somma contante di 85 euro in banconote di piccolo taglio.

Il secondo è un 35enne che, al termine una perquisizione personale, veicolare e domiciliare operata a suo carico, è stato trovato in possesso di droga.

All’interno della lavatrice, nel bagno dell’abitazione dell’indagato, nascosta tra il bucato, è stata rinvenuta una scatolina in metallo per le caramelle con 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 2 grammi. Inoltre, in altri ambienti dell’abitazione, è stato rinvenuto altro materiale necessario al confezionamento e frazionamento della sostanza stupefacente e la strumentazione per il confezionamento delle singole dosi. Anche in questo caso, addosso all’indagato è stata rinvenuta la somma contante di 100 euro, in banconote di piccolo taglio.

Nel corso di quest’ultimo contesto operativo, fuori dalle pertinenze dell’indagato, è stato rinvenuto un altro involucro di cocaina, di oltre 10 grammi.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata come anche il denaro, poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio.