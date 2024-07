Gaetano Iannini nuovo allenatore del Fasano

Gaetano Iannini è il nuovo allenatore della prima squadra del Città di Fasano per la stagione 2024/25 in Serie D. Il tecnico quarantenne, originario di Napoli ed ex calciatore, arriva dopo una positiva esperienza alla guida della formazione Primavera della Cavese, che ha raggiunto la finale del Campionato Nazionale Juniores, mettendo in luce anche i giovani talenti biancazzurri.

Accanto a Iannini, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Natale Gonnella, ex giocatore con 63 presenze in Serie A e oltre un centinaio in Serie B. A completare lo staff tecnico, il preparatore dei portieri Federico Siani e i confermati Luigi D’Oria, come preparatore atletico, e Francesco Quarato, match analyst.

