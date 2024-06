G7, sindacato carabinieri: ‘Perché a noi nessuno straordinario?’

“Svelato l’arcano sulla vicenda degli alloggi per le forze di polizia a Brindisi in occasione del G7. Dopo il trasferimento dalla nave Mykonos Magic per gravi carenze igieniche e alloggiative, oggi veniamo a conoscenza di un altro presunto orrore ai danni dei carabinieri. Già ieri avevamo denunciato l’inadeguatezza della nave Gnv che ospita gli agenti al posto di Mykonos Magic. E oggi siamo tenuti a pensare che il capo della Polizia, per giustificare i mancati controlli sulla nave dell’orrore, ha disposto il pagamento di 54 ore di straordinario per i poliziotti impiegati al G7, contro le 36 predisposte nei giorni scorsi. Nella circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove appunto si annuncia l’aumento delle ore di straordinario, l’Arma dei Carabinieri non è tra gli indirizzi a cui è diretto il documento. Ecco svelato il prezzo pagato per il silenzio di alcuni sindacati proprio riguardo le condizioni di Gnv”. Lo denuncia in una nota l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri.

“Non pensavamo che la dignità del poliziotto avesse un costo e quella del carabiniere No! – scrive il segretario nazionale, Antonio Tarallo -. Prendiamo atto di una ulteriore ingiustizia perpetrata ai danni dei carabinieri. Noi continuiamo imperterriti ad affermare che la pessima organizzazione dell’evento G7, relativamente all’alloggiamento dei carabinieri, chiede risposte e responsabili. Relativamente allo straordinario, ci limitiamo a comunicare che il governo dovrà pagare fino all’ultimo centesimo il lavoro svolto dai carabinieri durante il G7 e, per questo, ci appelliamo al ministro della Difesa, Guido Crosetto, unico e solo vero sostenitore delle Forze Armate, affinché ponga in essere idonee iniziative per evitare questa ulteriore negazione dei diritti”.

