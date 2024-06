G7, il Prefetto Carnevale: ‘Fatto di tutto per limitare i disagi ai cittadini’

“Consapevoli dei disagi, ma i cittadini siano protagonisti della sicurezza al fianco delle istituzioni. Sforzo condiviso per il migliore risultato per la provincia agli occhi del mondo”. Con queste parole il Prefetto Luigi Carnevale ed il Questore Giampietro Lionetti rivolgono, alla vigilia del vertice G7, l’invito alla popolazione, in particolare dei Comuni di Brindisi e Fasano, a collaborare per il buon esito dell’evento, che rappresenta una vetrina importante ed allo stesso tempo un’opportunità per l’intera provincia sulla scena internazionale. In questi mesi sono state analizzate e predisposte diverse misure volte ad incrementare i livelli di sicurezza, in ragione della rilevanza di primissimo piano a livello mondiale del forum.

