G7, ecco la nave da crociera che ospiterà le forze di Polizia

È arrivata sabato 8 giugno presso la banchina di S. Apollinare, nel porto interno di Brindisi, la nave Mykonos Magic (ex Costa Magica) . La nave, sarà utilizzata nel corso dei giorni di del G7 per ospitare i rappresentanti delle forze dell’ordine che giungeranno da fuori regione, e rimarrà nello scalo messapico fino al pomeriggio del prossimo 17 giugno, conclusione di tutte le operazioni. Un’iniziativa studiata dal Ministero dell’Interno che ha dovuto ovviare alla carenza di posti letto nei giorni del vertice essendo tutte le strutture ricettive in ‘ overbooking’.

Ogni cabina avrà al massimo due passeggeri; verranno somministrati tre pasti giornalieri per circa 2.600 persone al giorno, donne e uomini delle forze dell’ordine. Va ricordato che la sicurezza del territorio nei giorni del G7 sarà garantita da quasi 10.000 uomini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author