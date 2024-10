G7 a Matera, disposta la sospensione delle attività commerciali

MATERA – Il sindaco Domenico Bennardi, recependo le prescrizioni di pubblica sicurezza, ha ordinato la sospensione delle attività commerciali negli esercizi commerciali che operano in prossimità dei luoghi dove si svolgeranno i vertici del G7 per Pari opportunità, ad esclusione delle farmacie. Resteranno comunque aperte tutte le scuole della città. In particolare l’ordinanza stabilisce la sospensione dalle ore 5 alle ore 20 di sabato 5 ottobre, delle attività negli esercizi commerciali e pubblici ubicati in via Ridola, piazzetta Pascoli, via Duni, vico I e II Duni, vico Case Nuove, via Casalnuovo e da via Buozzi a Via Ridola. Sospensione anche dalle ore 16 del 5 alle ore 1 del 6 ottobre, delle attività negli esercizi commerciali e pubblici ubicati su via R. Scotellaro, via del Corso (tratto compreso fra il civico 57 e via San Francesco), via San Francesco, piazza del Sedile, via Duomo, piazza Duomo, via delle Beccherie nel tratto compreso fra piazza del Sedile e piazza del Calderaro (civico 79); via del Corso dall’intersezione con via Ridola 4 (Galleria d’arte). Sospensione dalle ore 6 alle ore 17 del 6 ottobre, nelle attività degli esercizi commerciali e pubblici, ubicati su via R. Scotellaro, via del Corso (tratto compreso fra il civico 57 e Via San Francesco), via San Francesco; via del Corso dall’intersezione con via Ridola 4 (Galleria d’Arte). Infine, dalle ore 15 alle ore 20 del 5 ottobre è disposta la sospensione nelle attività commerciali, sempre escluse farmacie e tabacchini, lungo le vie Bruno Buozzi e Madonna delle virtù fino a Porta Pistola. Si tratta di misure preventive di pubblica sicurezza, a garanzia di cittadini residenti e ospiti internazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author