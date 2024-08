Futuro Taranto FC: incontro tra il sindaco Melucci e i tifosi

Martedì 13 agosto, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, accompagnato dalla giunta e dai consiglieri comunali, ha incontrato una delegazione dei gruppi della tifoseria rossoblù per discutere delle recenti vicende che coinvolgono il Taranto FC 1927.

Durante l’incontro, il sindaco ha sottolineato l’importante investimento di 60 milioni di euro di fondi pubblici destinati alla parziale demolizione e successiva ricostruzione dello stadio Erasmo Iacovone. Una volta completati i lavori, lo stadio diventerà un impianto all’avanguardia, rispondendo alle esigenze dei tifosi e rilanciando l’immagine del calcio tarantino a livello nazionale.

«Attendiamo gli esiti delle trattative in corso per risolvere la situazione attuale della società», ha dichiarato il sindaco Melucci. «Nel caso in cui queste non vadano a buon fine, invito il presidente Massimo Giove a un confronto per discutere degli sviluppi futuri del club, cercando soluzioni che possano garantire la continuità della squadra e il benessere della comunità tarantina».

Melucci ha concluso esortando tutte le parti coinvolte a prendersi le proprie responsabilità e a impegnarsi nella risoluzione delle problematiche attuali, mettendo al centro l’interesse della città e dei tifosi.

