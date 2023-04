Futsal B2/M: New Taranto per chiudere il ritorno con sole vittorie

È tutto pronto per l’ultima partita della New Taranto tra le mura amiche. I rossoblù questo sabato saluteranno il loro pubblico nella gara con il Sammichele al PalaMazzola. Gli ionici vogliono concludere la loro stagione regolare continuando a vincere, fino all’ultima giornata. Il match del 22 aprileinizierà alle ore 16:00 e verrà diretto da Domenico Califano di Nocera Inferiore e Alessandro Carella di Matera. Al cronometro ci sarà Cristoforo Corsini di Taranto.

A presentare il match è Salvatore Sessa: “Sarà una bella gara da vivere. Entrambe abbiamo raggiunto gli obiettivi stagionali e anche loro come noi, sono stati promossi in serie A2. Credo sarà una partita in cui le due squadre se la giocheranno a viso aperto con un filo di spensieratezza. La voglia di vincere è ancora tanta, sarebbe bello concludere il campionato con tutte vittorie nel girone di ritorno. Essere soddisfatti di quest’annata è molto scontato, forse potevamo fare di più in Coppa ma il nostro cammino è stato quasi perfetto”

