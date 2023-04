Volley C/F: PM Potenza, a Terlizzi prima di tre finali

Dopo l’ottima prova con la capolista Altamura. la PM Volley Potenza torna in campo per aprire il trittico di tre finali che separano il sestetto potentino dalla conclusione della regolar season.

Settimana scorsa ottimo l’approccio con una formazione costruita per ammazzare il campionato, ma le ragazze di coach Marco Orlando hanno dimostrato di poter gareggiare alla pari mettendo in difficoltà a più riprese le pugliesi.

Sabato trasferta a Terlizzi in casa dello Zest, formazione che è quinta in classifica e che ha sempre fatto bene. Coach Orlando analizza il match alla vigilia: “Questa settimana duro impegno in trasferta contro Zest Terlizzi, formazione saldamente nei posti alti della classifica che non ha mai mancato di dimostrare il suo valore lungo tutto il corso del campionato; sappiamo già da ora che sarà ancora più difficile della partita di andata, in cui con un combattuto 3-2 abbiamo strappato un prezioso punto, sia perché siamo naturalmente in trasferta e conosciamo quanto il Terlizzi sia ancora più solido tra le mura amiche, sia perché rispetto alla gara di gennaio la compagine terlizzese ha recuperato delle atlete dall’infermeria e cambiato qualcosina tatticamente”.

Il tecnico potentino però vuole sottolineare l’ottima prova delle sue ragazze capaci di superare momenti difficili: “Non posso esimermi però dall’elogiare il lavoro che stanno svolgendo le mie ragazze – sottolinea Orlando – , la tenacia con cui stiamo svolgendo i compiti di questo ultimo scorcio di stagione: c’è un bel clima, una fiducia data dall’affetto del gruppo e dalla consapevolezza del lavoro tecnico e tattico svolto, che in parte si è visto domenica contro la corazzata Altamura, ci servono punti e sabato proveremo a giocare spensierati e decisi per fare il meglio possibile”.

L’appuntamento è per sabato 22 aprile presso il PalaFiori di Terlizzi sotto la direzione di gara dei signori Guerra e Lagonigro, prima battuta fissata per le ore 19:00.

Condividi su...



Linkedin

email