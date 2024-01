Furti di olive nel foggiano, Carabinieri arrestano 8 persone

I Carabinieri delle Compagnie di Cerignola e San Giovanni Rotondo, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio, hanno arrestato 8 persone (tutte ai domiciliari) colte in flagranza di reato per furti di grandi quantità di olive nelle zone rurali della provincia. Gli arresti sono avvenuti in diverse circostanze, con recupero e restituzione della refurtiva, superiore ai 4 quintali di olive, ai legittimi proprietari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp