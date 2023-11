Francavilla Fontana, verifiche circa un uso improprio del mezzo destinato ai disabili

Dopo la denuncia di Maria Passaro, consigliere comunale di Libera circa un uso improprio del mezzo elettrico per disabili utilizzato all’interno del cimitero per trasportare materiale edile, interviene l’assessore al ramo Annalisa Toma.

“Sta circolando una foto – dichiara l’assessore Toma – che testimonierebbe un uso inappropriato del mezzo elettrico che ha la funzione di garantire il trasporto delle persone con disabilità all’interno del cimitero. L’Amministrazione Comunale ha avviato una indagine sull’accaduto e, nel caso in cui sarà accertato un uso non conforme del veicolo, adotterà tutti i necessari provvedimenti. Ho preso visione delle immagini relative a quello che sembra essere un uso improprio del mezzo destinato alle persone con disabilità. Ho chiesto all’ufficio di operare le opportune verifiche e, se necessario, di rivalersi sui responsabili”. Al cimitero, dopo il passaggio di consegne tra ditte, c’è stato un sopralluogo da parte dell’assessore e del responsabile del servizio l’ingegnere Daniele Taurisano che hanno accertato “un cimitero in ordine con strade e aiuole pulite e il sistema di trasporto delle persone con disabilità pienamente funzionante” oltre ad alcune criticità che saranno presto risolte.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp